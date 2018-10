Eurico Gomes admite que o dragão não está igual ao da época passada

Eurico Gomes analisa as palavras de Danilo, após o clássico, e concorda com os reparos que o médio assinalou, sublinhando que "há coisas a melhorar". O antigo defesa de Porto, Benfica e Sporting anota, contudo, que o jogador "talvez tenha exagerado ao desvalorizar a vitória de uma equipa [Benfica] que tudo fez para ganhar". "Perder com o Benfica, no Estádio da Luz, não é desrespeito para ninguém", observa o atual treinador, de 63 anos, em entrevista à Renascença.

Eurico vê o Porto com uma disponibilidade diferente da apresentada na época passada. "Na prática", repara, "o FC Porto não foi a mesma equipa que no ano passado ganhou no Estádio da Luz, sempre à procura de um resultado mais positivo".

"O FC Porto não é a mesma equipa, com a mesma dinâmica ou velocidade, que jogou no ano passado [na Luz]. Aquelas pequeninas dúvidas, também, do Sérgio Conceição em relação à formação, dão conta da sua insatisfação", conclui.

O FC Porto foi derrotado pelo Benfica, por 1-0, na Luz, com golo de Seferovic.