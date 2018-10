Artur Moraes eleva fasquia da exigência para Seferovic

Artur Moraes antevê mais exigência para Haris Seferovic, embora não o coloque à frente dos restantes pontas-de-lança do Benfica. O suíço marcou o golo que decidiu o clássico, com o FC Porto, e tem sido a opção inicial de Rui Vitória. O treinador recorreu, inicialmente, a Ferreyra e Castillo, mas os dois jogadores lesionaram-se, e com Jonas ainda a recuperar de problemas físicos, foi Seferovic a aproveitar a oportunidade.

O agora ex-guarda redes (anunciou domingo o final da carreira) elogia o trabalho do helvético no campo, em prol da equipa.

"Tem ajudado muito a equipa. Às vezes não consegue ajudar com golos, mas ajuda em termos táticos e em termos de entrega. Merece, mas as 'cobranças' [exigências] daqui para a frente serão maiores", observa Artur, em declarações a Bola Branca, não concedendo qualquer privilégio a Seferovic, em comparação com os seus concorrentes pela posição. "Todos terão destaque", argumenta.

Avaliação a Lema

Para além de Seferovic, que já vem sendo aposta de Rui Vitória, o técnico dos encarnados viu-se obrigado - com a lesão de Jardel e o castigo de Conti - a chamar Cristián Lema ao clássico, depois da estreia do argentino, ex-Belgrano, na Liga dos Campeões, em Atenas. Na opinião de Artur Moraes, ficou assim dada mais uma prova de que todo o atual plantel do Benfica tem qualidade suficiente.

"O Lema esteve bem, seguro e competitivo. O plantel dá garantias ao treinador, independentemente de quem jogue. O nível será mantido e quem ganha com isso é o coletivo", sustenta o antigo guardião encarnado, que revelou, no dia do Benfica-FC Porto, que não vai voltar a jogar. O futuro imediato passar por continuar ligado ao futebol e a Portugal.

Entre outros títulos, Artur ganhou duas ligas portuguesas, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga, uma Supertaça, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.