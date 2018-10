Frederico Silva entra no quadro principal do Challenger de Tashkent

O tenista português Frederico Silva assegurou, esta segunda-feira, a entrada no quadro principal do Challenger de Tashkent, no Uzbequistão.

O número seis nacional (está muito perto de destronar Gonçalo Oliveira como número cinco), 291.º do "ranking" mundial, derrotou o cazaque Denis Yevseyev, número 302 da tabela ATP, em três "sets", pelos parciais de 6(7)-7, 6-2 e 6-4, numa "batalha" de mais de 2h40 de duração.

O quadro da prova, contudo, não sorriu a Frederico. Na primeira ronda, o tenista luso terá de medir forças com o quinto cabeça-de-série do torneio, o russo Alexey Vatutin, número 176 da hierarquia mundial.

Frederico não é o único português em prova. Também Gonçalo Oliveira, 288.º ATP, representa as cores nacionais na capital do Uzbequistão.