Rui Faria apontado ao Aston Villa

Rui Faria está a ser colocado numa lista preferencial do Aston Villa para suceder a Steve Bruce no comando técnico da equipa de Birmingham. O antigo adjunto de Mourinho, que esteve 17 anos com "Special One", está livre e, de acordo com a imprensa inglesa, é um dos alvos do histórico Villa.

Thierry Henry, adjunto de Roberto Martínez na seleção da Bélgica, é outro nome associado ao clube. Brendan Rodgers, treinador do Celtic, também chegou a ser colocado nessa lista, mas já esclareceu que não está interessado no cargo.

Faria e Henry não têm experiência como treinadores principais. O desafio do novo técnico do Aston Villa passa por reerguer o clube. Ao cabo de 12 jornadas, a equipa está no 15º lugar do Championship, segundo escalão do futebol inglês, a quatro pontos da zona do "play-off" de subida.

Steve Bruce foi demitido após a derrota com o Millwall, jogo em que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer