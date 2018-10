Governo foi alertado para elevado risco de incêndio em Sintra

Em Maio deste ano foi publicado um relatório de peritos da Comissão Europeia que sugeria um elevado risco de incêndio no Parque Natural Sintra-Cascais, onde ontem arderam 600 hectares. O documento, que terá sido entregue ao secretário de Estado das Florestas, dá ainda conta de “evacuações comprometidas” pela escassez de “tempo e recursos”, como adianta a edição do jornal "Público".

Os autores do relatório terão reforçado a importância de alertar os habitantes e visitantes de Sintra para o risco que correm, face à inadequação das medias de prevenção em vigor. A limitação de recursos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas foi também uma preocupação apontada por estes peritos.



A criação de rotas de fuga, de planos de autoproteção para a construção e urbanização e o apoio a pessoas que necessitam de recorrer a queimadas, são algumas das medidas preventivas sugeridas no relatório.



O incêndio que anteontem deflagrou junto ao convento de Peninha veio comprovar a previsão feita cinco meses antes pela Comissão Europeia. Apesar de não integrar a lista dos grandes fogos florestais de 2018, foram contabilizados 21 feridos ligeiros, na sequência deste incêndio, e estiverem envolvidos no combate às chamas mais de seis centenas de operacionais.

Miguel João de Freitas, Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, a quem terá sido entregue o relatório datado de maio, ainda não comentou a notícia nem adiantou possíveis medidas de prevenção adotadas pelo executivo. As operações de rescaldo e vigilância prosseguem, esta segunda-feira, com o apoio de militares.