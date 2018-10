Mourinho interessado em reforçar defesa com sueco de 33 anos

Andreas Granqvist confirma que o Manchester United está interessado em contratá-lo e o central, de 33 anos, sente "lisonjeado por ser associado a um clube tão grande". Em declarações ao jornal sueco "Expressen", o jogador salvaguarda, no entanto, que "não há nada de concreto".

"Veremos o que acontece, mas há interesse. Se houver uma proposta concreta em janeiro, eu irei recebê-la e o Helsingborgs irá analisá-la", disse o capitão da seleção sueca, que regressou esta temporada ao clube onde se formou, dez anos depois de ter saído para o Groningen, da Holanda.

O interesse do Manchester United, independentemente da qualidade Granqvist, não deixa de surpreender e a imprensa inglesa levanta a possibilidade do jogador chegar a Old Trafford, por empréstimo.

Granqvist passou pelo futebol inglês, em 2007. Representou o Wigan, mas regressou ao Helsingborgs, cedido pelos britânicos. Passou, depois, três épocas no Groningen, duas no Génova, em Itália, e esteve nos russos do Krasnodar nas últimas cinco temporadas.

As opções de Mourinho para o centro da defesa são Lindelof, Bailly, Phil Jones, Smalling e Marcos Rojo.