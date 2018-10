Ministro realça sentido ético da existência em Saramago

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, evocou José Saramago em Coimbra e realçou que o Nobel da Literatura português "nunca perdeu o sentido ético" da existência humana.

O autor de "Memorial do Convento", na sua opinião, "nunca deixou cair esta profunda exigência moral de justiça".

Distinguido há 20 anos com o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago é "uma figura de escritor que se impõe por essa exigência ética que atravessa toda a sua obra", sublinhou.

Luís Filipe Castro Mendes intervinha na abertura do congresso internacional "José Saramago: 20 anos com o Prémio Nobel", promovido pela Universidade de Coimbra (UC), que decorre até quarta-feira no Convento de São Francisco, na margem esquerda do rio Mondego.

Saramago "é um escritor que trabalha profundamente a sua escrita", afirmou o ministro da Cultura, para frisar que o escritor possui "uma obra escrita trabalhada com suor".