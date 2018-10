Guti pede paciência com Lopetegui

Guti não junta a sua voz ao coro que pede a saída de Julen Lopetegui do Real Madrid. O antigo jogador do clube espanhol apela para que "tenham paciência com ele". "É um grande treinador, já o demonstrou na seleção espanhola e vai demonstrá-lo no Real Madrid", declarou Guti à imprensa espanhola, à margem de uma formação de treinadores da UEFA.

O antigo treinador do FC Porto está a ser muito contestado, devido aos maus resultados acumulados pelo Real Madrid. A equipa não ganha há quatro jogos (três derrotas e um empate) e não marcou qualquer golo nessas partidas.

Guti, que trocou o comando técnico dos juniores do Real pelo cargo de adjunto do Besiktas, refere que não tem estado muito a par do que se passa em Madrid, mas sabe que "as coisas não estão bem". Na sua opinião, no entanto, o caminho não passa pelo despedimento de Lopetegui.

O Real Madrid está no 5º lugar da liga espanhola, a dois pontos do Sevilha, primeiro classificado, a um de Barcelona e Atlético de Madrid, e empatado com Espanhol e Alavés. Foi, precisamente, no terreno do clube de Vitória que o Real sofreu a última derrota (1-0). Manu García marcou o golo do Alávés nos descontos da segunda parte e agravou a crise do Real.