Rafa no lugar de Gonçalo Guedes na seleção

Rafa Silva foi chamado por Fernando Santos para ocupar o lugar de Gonçalo Guedes na convocatória da seleção nacional. O avançado do Valência sofreu uma lesão muscular no jogo com o Barcelona, no domingo, foi substituído aos 11 minutos e, após a realização de exames, concluiu-se que não está apto para competir.

Fernando Santos chamou Rafa e o jogador do Benfica irá apresentar-se hoje na concentração, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e já deverá participar no treino.

Rafa, que fez parte do grupo campeão europeu em 2016, não veste a camisola da seleção há dois anos. Portugal joga com a Polónia, na quinta-feira, em Chorzw, em jogo a contar para a 2ª jornada da Liga das Nações. A equipa tem, ainda, encontro de preparação com a Escócia, em Glasgow, no domingo, 14 de outubro.