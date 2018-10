Halep continua segura na liderança do "ranking" mundial

Simona Halep continua a liderar com tranquilidade o "ranking" WTA de ténis, que atualizou esta segunda-feira.

A tenista romena, de 27 anos, tem quase mais mil pontos que a número dois do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Em terceiro, está a alemã Angelique Kerber. O grande destaque é a chegada da japonesa Naomi Osaka, de apenas 20 anos, ao quarto lugar do "ranking". É a melhor classificação da carreira da vencedora do US Open.

Nota, também, para a subida de Karolina Pliskova ao sexto lugar, a queda de três lugares de Petra Kvitova, para sétima, e as ligeiras subidas de Sloane Stephens (oitava) e Julia Georges (nona). A holandesa Kiki Bertens entra pela primeira vez no "top-10" mundial.

Inês Murta continua a ser a melhor tenista portuguesa do "ranking". Subiu três posições, para o 581.º lugar. Logo atrás está Maria João Koehler, que escalou cinco degraus, rumo ao 592.º posto. Francisca Jorge é 658.ª e Sara Lanca, a última lusa no "top-1000", ocupa a 978.ª posição.