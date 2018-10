João Sousa volta a bater melhor "ranking" da carreira

João Sousa subiu uma posição no "ranking" mundial de pares. O número um nacional ascendeu ao lugar 44, estabelecendo novo recorde pessoal. O tenista português firmou aposta forte na variante, esta temporada, e tem obtido bons resultados.

No "ranking" de singulares, Sousa mantém o lugar 43. Esta semana, o vimaranense não estará a competir. Tentou o acesso ao quadro principal do Masters de Xangai, mas foi derrotado no "qualifying", por Benoit Paire.

Pedro Sousa continua como número dois nacional, na posição 144. Gastão Elias, que na semana passada não foi capaz de defender o título no Challenger de Campinas, deu um "trambolhão" de 39 lugares. O número três português ocupa o lugar 192 do "ranking" ATP.

Uma mudança na frente

No topo da classificação não há registo de grandes alterações. Rafael Nadal segue na primeira posição, com Federer em segundo e Djokovic em terceiro.

A única mudança a assinalar no "top-10" é a subida de Kevin Andersson para o oitavo posto e a descida de Grigor Dimitro para a nona posição.