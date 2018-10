Voo da águia

A vitória do Benfica, no clássico com o FC Porto, por 1-0, está em destaque na secção desportiva das bancas. Seferovic, o autor do único golo da partida, surge como principal protagonista.

"Voo para líder", escreve o "Record". "Paixão pela liderança", lê-se no jornal "A Bola". "Crédito suíço", titula "O Jogo". O golo de Seferovic fez a diferença e encostou o Benfica ao Braga no topo.

O Sporting perdeu, por 4-2, em Portimão, com Nakajima em grande destaque. "Nakajima atropela leões", resume "O Jogo". Dois golos e duas assistência do jogador japonês. "É um momento triste, mas já passou", disse Peseiro.

A vitória do FC Porto, na Supertaça de hóquei em patins, diante do Sporting, é o outro destaque nas primeiras páginas dos jornais desportivos.