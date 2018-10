Um quinto dos brasileiros não votou na primeira volta das presidenciais

Uma em cada cinco pessoas não votou na primeira volta das eleições presidenciais do Brasil, apesar do voto ser obrigatório no país, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, 29,9 milhões de brasileiros não compareceram às urnas para eleger um novo Presidente, o que resultou numa taxa de abstenção de 20,3%, a mais elevada desde as eleições de 2002.

O estado brasileiro de Mato Grosso, localizado no centro-oeste do país e um dos maiores em território, registou a maior proporção de eleitores que não compareceram às urnas (24,5%). Em Roraima, estado que fica no extremo norte do Brasil, foi registada a menor taxa de abstenção (13,8%).

Em termos absolutos, São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, teve o maior número de eleitores que não votou (21,5%), ou um total de 7.108.863 pessoas.

De acordo com a Justiça eleitoral, o voto em branco nas presidenciais foi de 2,7%, e os votos nulos 6,1%.