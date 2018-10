Há mais de cinco mil vagas em cerca de 300 cursos no superior

Termina esta segunda-feira a terceira fase de candidatura ao ensino superior. Estão disponíveis mais de cinco mil vagas de cerca de 300 cursos, a maior parte das quais são nos institutos politécnicos. Os resultados são divulgados na sexta-feira, 12 de outubro.

A terceira fase de candidaturas não existe em todas as instituições de ensino, competindo a cada uma delas decidir acerca da abertura de vagas para esta fase do concurso e em que cursos pretende fazê-lo.



Na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior público 43.992 novos alunos foram colocados nas universidades e politécnicos portugueses - menos 922 alunos em relação ao ano passado. Nesta fase, o curso com a média mais alta foi Engenharia Civil na Madeira com 18,94, correspondente à nota do único aluno colocado. Contudo, cerca de 12% dos estudantes colocados não chegaram a efetuar matrícula.

Na segunda fase foram colocados 9452 estudantes, dos quais mais de metade (4796) ingressaram num instituto politécnico.



Assim, no conjunto da primeira e segunda fases já ingressaram no ensino superior público, através do concurso nacional de acesso, 46 070 novos estudantes .