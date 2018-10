Quem vive em Santarém paga mais 300% para chegar a Lisboa. PSD quer passe social alargado

O PSD vai propor o alargamento da coroa do passe social da Área Metropolitana de Lisboa - que atualmente termina na Azambuja - até ao Entroncamento. Os social-democratas argumentam que quem vive no distrito de Santarém paga mais 300% pelo transporte público para a capital.

Em entrevista à Renascença, o deputado Pedro Marques faz as contas: "hoje em dia, por exemplo, as pessoas que apanham o comboio na Azambuja pagam 40 e poucos euros de passe para ir para Lisboa todos os dias, quem for do Cartaxo, que fica a 10 quilómetros de distância, já paga 120 euros. De Santarém, que é pouco mais, paga 150 euros e do Entroncamento são 200 euros. Se somarmos a isto o passe que estas pessoas têm que comprar para andar dentro de Lisboa, estamos a falar de quase o triplo ou o quádruplo do preço do que pagam as outras pessoas".



O deputado social-democrata diz que "são milhares de pessoas que estão a ser discriminadas" e acrescenta que, com a redução dos preços dos passes sociais na Área Metropolitana de Lisboa essa discriminação será agravada.

O PSD pretende ainda que se atribua como bónus a totalidade ou um desconto de 50 % na compra do passe de Lisboa a quem tiver um passe de um percurso superior exterior à coroa da Área Metropolitana de Lisboa ou a 50 quilómetros de distância de Lisboa.

A ideia, afirma Pedro Marques, é "permitir às pessoas que viajam com o passe social superior a 50 quilómetros, possam ter acesso ao transporte dentro de Lisboa".

"Hoje não há um passe combinado para estas pessoas, tal como há, por exemplo, para quem vem da margem sul. Ou seja, as pessoas do distrito de Santarém que compram um passe diário para Lisboa têm que comprar um segundo passe a somar àquilo que já gastam mensalmente", constata.

No início do mês, o primeiro-ministro já tinha anunciado que a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2019 conterá "uma inovação radical em matéria de transportes, com um passe único" nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.



Em cima da mesa, estará também a criação de um passe família. Isto é, as famílias residentes nas Áreas Metropolitanas (AM) de Lisboa e do Porto vão pagar, a partir de 2019, no máximo dois passes para circularem nos transportes públicos.