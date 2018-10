Brasil. Saiba aqui as contas (quase) finais

A contagem está quase fechada, faltam contar 220 secções. Com 99% dos votos contados, Jair Bolsonaro lidera com 46,04% dos votos, à frente de Fernando Haddad, com 29,26%.

O candidato do PSL, de extrema-direita, conseguiu o voto de 49.267.823 eleitores brasileiros.

Já o ex-ministro do PT alcançou 31.309.021 votos.

No terceiro lugar da primeira volta das eleições brasileiras deste domingo ficou Ciro Gomes, do PDT, centro-esquerda, com 12,47% ou 13.341.110 votos.

Entre os restantes candidatos, foi Geraldo Alckmin, PSDB, de direita, que ficou no quarto posto com 4,76% dos votos.

No quinto posto, um dos vencedores da noite: João Amoêdo, do NOVO, que conseguiu 2,50% dos votos (o equivalente a mais de 2,6 milhões de eleitores).

A maior desilusão da noite foi Marina Silva. Depois de dois terceiros lugares, a líder do partido REDE, não foi além do 1%, com pouco mais de 1 milhão de votos.

Só por curiosidade, o pior classificado foi João Goulart Filho que alcançou, apenas, 30170 votos (0,03%).

Votaram 117.316.367 eleitores, sendo que 107.006.242 foram válidos. A abstenção, apesar do voto obrigatório no Brasil, ainda teve 29.920.651 eleitores.

Eram 13 os candidatos à primeira volta. Agora, no dia 28 de outubro, serão apenas 2: Bolsonaro e Haddad, os dois extremos do espectro político brasileiro.

Boulos (0,58%) já disse que vota Haddad. Ciro Gomes e Marina Silva deverão fazer o mesmo nos próximos dias. Alckmin vai reunir o partido na terça-feira para decidir o que fazer.

As alianças serão decisivas para o segundo turno, mas o candidato da extrema-direita parece ter via aberta para se tornar no próximo inquilino do palácio do Planalto.

E se Bolsonaro ganhar o segundo turno ainda terá a vantagem de ter um congresso favorável. O seu partido conseguiu um grande avanço também nas outras eleições deste domingo.