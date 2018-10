Bolsonaro ganhou também em Portugal

Jair Bolsonaro teve a maioria dos votos em Portugal para as eleições presidenciais do Brasil realizadas este domingo.

O candidato de extrema-direita alcançou em Lisboa 56,1% dos votos válidos. Em segundo ficou Ciro Gomes (16,9%) e Fernando Haddad foi apenas terceiro com 13,4%.

Já em Faro foram quase 60% dos votos, mais concretamente 59,80%, para Bolsonaro, confirmou à Lusa o representante diplomático responsável pelo ato eleitoral no consulado algarvio. A adesão é que foi “fraca” (apenas 22% dos eleitores), acrescentou a mesma fonte.

No Porto, Jair Bolsonaro também venceu com larga maioria (57,6%), referiu à Lusa a vice-consul Lígia Verde, que adiantou que em segundo lugar ficou Ciro Gomes (16,8%) e em terceiro o candidato do PT, Fernando Haddad (12,8%).

Eram cerca de 40 mil os brasileiros residentes em Portugal que estavam aptos a votar, segundo dados da Embaixada do Brasil em Portugal. Eram mais 10 mil recenseados do que em 2014.