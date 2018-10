"Foi um susto": Bolsonaro quase ganha, mas Brasil segue para segunda volta

Uma noite eleitoral sofrida terminou sem conclusões definitivas. Os candidatos à presidência do Brasil, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, irão a uma segunda volta no dia 28 de outubro.

No local de campanha do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo, ouviu-se um grito quando os primeiros resultados saíram: Jair Bolsonaro liderava a corrida com 49% dos votos, mais 9 pontos percentuais do que lhe davam as sondagens.

“Foi um susto imenso”, conta Nadi Oliveira, de 27 anos, quando o resultado quase dava a vitória a Bolsonaro no primeiro turno.

Durante a noite eleitoral, a vantagem do candidato de extrema-direita foi diminuindo - acompanhado de festejos dos apoiantes de Fernando Haddad - até acabar nos 47% dos votos. Haddad, por sua vez, terminou com 29% para grande alívio de quem estava do seu lado.

“O alívio de chegar ao segundo turno foi uma luta”, diz Nadi. “Pelo menos com o resultado com que estamos, nós chegamos ao segundo turno, vamos começar a segunda etapa dessa luta e vamos virar esse jogo para ter o Brasil feliz de novo”.

Também Leandro Ferreira, de 29 anos, ficou “esperançoso” com o resultado. Apoia o Partido dos Trabalhadores desde sempre - os seus pais eram metalúrgicos (como o ex-Presidente Lula da Silva) - e diz que o PT “salvou” a sua vida.

“Fiquei tão apreensivo que até estou com dores de barriga”, diz Leandro. “Mas tenho esperança que vamos conseguir tirar votos do ‘lado de lá’”.

“Trabalhámos muito para chegar onde chegámos que é ao segundo turno. Agora é como se fosse outra eleição. O resultado é bom porque a gente alcançou esse objetivo”, acrescenta.

A chegada ao segundo turno é uma boa notícia para os apoiantes do candidato do PT, apesar de as sondagens contra Bolsonaro apontarem agora para um cenário de “empate técnico”.