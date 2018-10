Haddad. “A democracia corre riscos"

Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições presidenciais brasileiras, teme pelo futuro da democracia no país e deixou um apelo.

“A democracia corre riscos. Queremos unir os democratas do país”, reforçando que “vamos para o campo democrático, com uma única arma: o argumento para defender o Brasil e o seu povo”, disse numa crítica implícita a Jair Bolsonaro, vencedor da primeira volta. “Sempre estive do lado da democracia e da liberdade”, reforçou.

Haddad piscou o olho a alguns dos candidatos derrotados na primeira volta dizendo que quer um “projeto amplo” para o Brasil, “profundamente democrático, com justiça social”, em que “colocamos a soberania nacional e popular acima de qualquer outro interesse” e “queremos unir o país”.

Num discurso em São Paulo perante dezenas de apoiantes, Haddad agradeceu à família, ao PT e a Lula, o ex-presidente preso por corrupção e que foi impedido de participar no ato eleitoral.

O antigo ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo disse estar “extremamente honrado com os resultados que garantem o segundo turno”.

A segunda volta de dia 28 de outubro é “uma oportunidade de ouro de vencer estas eleições".

Na primeira volta deste domingo, Bolsonaro conseguiu 46% dos votos, contra 29% de Haddad.