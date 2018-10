Bolsonaro. “Se não fosse o sistema eletrónico, já haveria um Presidente do Brasil"

Jair Bolsonaro, candidato vencedor da primeira volta das eleições brasileiras com 46% dos votos, apelou aos seus eleitores para continuarem mobilizados nas três semanas que faltam até à segunda volta, prometeu um discurso mais moderado, mas deixou fortes críticas ao voto eletrónico e ao legado do PT no Brasil.

Numa declaração de casa, via Facebook, Bolsonaro culpou os problemas do voto eletrónico que, segundo ele, o impediram de ganhar já este domingo as eleições. “Se não fosse o sistema eletrónico, já haveria um Presidente do Brasil neste momento”, disse.

Acusou o Partido dos Trabalhadores, de Lula, Dilma e Haddad – o candidato contra quem vai concorrer no dia 28 – de ter milhões para gastar, depois de ter destruído várias empresas brasileiras, e lembrou que vai ser necessário “unir os cacos que o governo de esquerda deixou no passado”. “O Brasil está aí, à beira do abismo”, acrescentou.

Nesta declaração nas redes sociais, Jair Bolsonaro aproveitou ainda para defender o juiz Sérgio Moro e a operação “Lava Jato”.

“Devemos valorizar o que é nosso. Nós temos como mudar esta nação”, referiu.

O candidato de extrema-direita garante que o seu será “um Governo decente que trabalha para o seu povo”. “Juntos reconstruiremos o nosso Brasil”.

Terminou o discurso de vitória dizendo: “Acredito em Deus, acredito em vocês e acredito no nosso Brasil. Meus quase 50 milhões, muito obrigado mais uma vez. estamos juntos. Até a vitória, se Deus quiser”.

Foi aplaudido por familiares e apoiantes que estavam na sala de onde foi realizado o direto.

Bolsonaro venceu a primeira volta das presidenciais brasileiras com 46,13% dos votos, contra 29,13% de Haddad.