Nápoles bate Sassuolo e mantém distância para a Juventus

O Nápoles bateu o Sassuolo, este domingo, por 2-0 e respondeu à vitória da Juventus no sábado.

A equipa de Carlo Ancelotti recebeu e bateu a equipa de verde e negro, com golos de Ounas e Insigne, e continua a seis pontos do líder Juventus, que segue com oito vitórias em igual número de partidas.

Mário Rui não figurou na ficha de jogo, ele que está suspenso por ter visto um cartão vermelho na última jornada, precisamente frente à Juve de CR7 e Cancelo.

O Parma venceu no terreno do Génova por 3-1, com Bruno Alves a capitanear a equipa. Os golos foram apontados por Rigoni, Siligardi e Ceravolo, todos no primeiro tempo.

Outros resultados da Serie A:

Atalanta 0-1 Sampdoria

Lazio 1-0 Fiorentina

AC Milan 3-1 Chievo

Spal 1-2 Inter