Póquer de Mbappé arrasa Lyon de Anthony Lopes

Jogo atípico em França, com o Paris Saint-Germain a esmagar o Lyon, por 5-0. Kylian Mbappé marcou quatro golos na última meia-hora.

Quando Neymar abriu o ativo, aos nove minutos, de grande penalidade, a vitória dos parisienses parecia encaminhada. No entanto, ao minuto 35, Kimpembe viu o vermelho direto e o guião aparentava inverter-se. Ao intervalo, Tousart viu o segundo amarelo, igualando as duas equipas.

Ainda assim, os golos não apareciam. Isto é, até que apareceu Mbappé. Foi entre os 61 e os 74 minutos que o jovem francês aterrorizou o Lyon. Foram quatro golos, aos 61, aos 66, aos 69 e aos 74. Anthony Lopes, que foi titular na baliza do "OL", vai passar a ter pesadelos com Mbappé.

O PSG mantém-se na liderança mais que tranquila da Ligue 1, com 27 pontos. O segundo classificado, o Lille, tem 19. Por seu lado, o Lyon está no sexto lugar, com 14 pontos. Falhou a oportunidade de subir ao pódio.