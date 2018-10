Vitória deu a Jackson "excelente estreia" a titular pelo Portimonense

Jackson Martínez salientou que a personalidade e crença do Portimonense foi fundamental para derrotar o Sporting, por 4-2.

"A equipa entrou com confiança e personalidade", analisou à Sport TV, após o jogo, em que foi titular. Jackson desvalorizou a presença no onze: "O mais importante foi a vitória, a mentalidade com que a equipa entrou nesta partida contra uma grande equipa como o Sporting".

Jackson ficou a coxear, mas garantiu que "a dor é normal", após dois anos de paragem. "É o primeiro jogo que faço [a titular]. Mas foi uma excelente estreia e agora o importante é continuar a trabalhar bem, como tenho vindo a fazer", assumiu o internacional colombiano.