José Peseiro: "É um passo atrás, mas não nos perturba"

José Peseiro, treinador do Sporting, prefere não apresentar o cansaço como desculpa para a pesada derrota em Portimão e desdramatizou o resultado negativo.

"O desgaste é verdade, e não tivemos descanso, mas não vamos por aí. Sabíamos que teríamos de estar muito coesos e compactos para contrariar a menor intensidade que poderiamos ter", começou por analisar o técnico dos leões.

Peseiro admite, porém, que a equipa fez um mau primeiro tempo e não soube reagir às adversidades criadas pelo Portimonense: "Foi uma má primeira parte, não tivemos bola e demos espaço aos adversários. Do meio campo para a frente, eles têm jogadores de muita qualidade".

"Não fomos a equipa que queriamos ter sido, queríamos um jogo de controlo, sem sofrer golos", disse ainda o técnico do Peseiro, que voltou a somar um resultado negativo fora de portas.

Após a primeira jornada, onde o Sporting venceu em Moreira de Cónegos, os leões empataram no Estádio da Luz, perderam em Braga e agora voltaram a perder no terreno do Portimonense.

José Peseiro acredita que a equipa reagiu no segundo tempo e desdramatiza em relação às contas no camponato, onde o Sporting está a quatro pontos dos líderes Benfica e Braga:

"A segunda parte foi na raça, na atitude. Acreditamos sempre que podiamos vencer, mas nesse turbilhão de emoções cometemos alguns erros. É um passo atrás, mas nada que nos possa perturbar. Ainda está muito cedo para nos preocuparmos com isso".