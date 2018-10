Barcelona empata em Valência e André Silva é líder

O Barcelona empatou em Valência, por 1-1, e perdeu a oportunidade de aproveitar da melhor maneira a derrota do Real Madrid. Ao mesmo tempo, o Sevilha bateu o Celta de Vigo e subiu à liderança da LaLiga.

O Valência, que teve Gonçalo Guedes no onze, adiantou-se logo aos dois minutos, mas Messi fez, ao minuto 23, o empate para o Barcelona, que teve Nélson Semedo a titular. O resultado não mais se alterou.

Com isto, o Barça chegou aos 15 pontos, os mesmos do Atlético Madrid, de Gelson Martins (não jogou), que recebeu e bateu o Bétis, de William Carvalho (entrou aos 17 minutos), por 1-0. O golo foi marcado por Correa.

Contudo, nenhum destes favoritos está na frente. O líder do campeonato espanhol é o Sevilha, de André Silva e Daniel Carriço (titulares), que derrotou o Celta de Vigo, por 2-1. Sarabia adiantou os andaluzes aos 39 minutos e Ben Yedder ampliou aos 61, já depois de Néstor Araújo ter sido expulso, com duplo amarelo. Aos 85 minutos, Boufal reduziu, mas acabou por não ameaçar a vitória do Sevilha, que lidera com 16 pontos.

Outros resultados do dia



Valladolid 1-0 Huesca

Espanhol 3-1 Villarreal