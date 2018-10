Leipzig de Bruma atropela Nuremberga e pressiona Dortmund

O RB Leipzig, sem Bruma, goleou, este domingo, o Nuremberga, por 6-0, e subiu ao segundo lugar da Bundesliga.

A cabazada começou aos três minutos, por Kampl, e cresceu aos sete, por intermédio de Pulsen. Ao minuto 21, Sabitzer fez o terceiro e, ao 32, Timo Werner ampliou. Já na segunda parte, Sabitzer completou a mão-cheia dos "touros vermelhos" e, por fim, aos 59 minutos, Werner "bisou".

Com esta vitória, o Leipzig ascendeu ao segundo lugar, com 14 pontos, e pressiona o Borussia Dortmund, que lidera com 17. A equipa de Bruma está em igualdade com Borussia Monchengladbach, Werder Bremen e Hertha Berlim. Em sexto lugar, está o Bayern Munique, com 13 pontos.

Outros resultados do dia



Friburgo 0-0 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 1-2 Eintracht Frankfurt