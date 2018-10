“Ninguém sabe o que fazer na Bósnia. Ou estamos a caminho da solução ou do desastre total"

É a visão de uma das mais experientes jornalistas bósnias. Quando a guerra terminou, liderava a delegação de Sarajevo da Associated Press. Em tempos novamente decisivos para a Bósnia, a jornalista Aida Cerkez acrescenta incertezas aos pontos de interrogação que subsistiram durante um quarto de século depois da guerra num país onde os mais qualificados emigraram para a Europa e para os Estados Unidos. Nesta entrevista, a repórter bósnia diz não ver viabilidade num estado sem a componente multi-étnica e critica duramente a posição da União Europeia.

Sendo jornalista e bósnia, é possível viver o presente e o futuro sem olhar para o passado?

A guerra da Bósnia nunca acabou com um vencedor. Não sabemos quem está a escrever a história. Se tiver dois ou neste caso até três lados que ainda perseguem os seus objetivos do tempo da guerra, agora por meios políticos e não com armas, temos uma situação como a da Bósnia. É confusa, constantemente tensa. Não sei quando é que as pessoas se vão cansar disto, mas as lideranças nacionalistas estabeleceram-se, a si e aos seus círculos, de tal forma confortável que ainda mantêm poder graças a manobras do tempo da guerra, evocando o passado todas as vezes que se realiza uma eleição. Como agora.

Os políticos estão a sequestrar o país? São o obstáculo?

São o obstáculo. Mas lembre-se que são eleitos democraticamente. Os políticos não são ditadores, representam a vontade do povo, que contudo é manipulada antes das eleições pelos nacionalistas. É um círculo vicioso.

Por exemplo, os sérvios da Bósnia [N.R. pertencentes à chamada Republika Srpska] sempre quiseram separar-se do resto do país. A Bósnia- Herzegovina sempre foi multi-étnica e a limpeza étnica tornou algumas áreas etnicamente puras. Os líderes sérvios da Bósnia continuam a prometer a secessão e a junção à Sérvia. É a mesma história de 1992, nada mudou.

Os croatas da Bósnia continuam a falar da forma como continuam a ser ameaçados, porque as suas estatísticas são mesmo baixas. Nesta parte do país, em que os muçulmanos e croatas constituem uma federação, não há uma real democracia, mas um sistema de partilha de poder. Um poder repartido a metade por 2 milhões de muçulmanos e 500 mil croatas. O problema é que nas eleições os muçulmanos por vezes afastam-se do nacionalismo e - aconteceu já duas vezes - elegem um presidente croata. Mas os croatas votam por um candidato diferente. Ou seja, o que teve mais votos não é realmente o representante dos croatas. Isto constitui uma crise constitucional que ainda continua.

A lei eleitoral não mudou. Os muçulmanos da Bósnia querem democracia pura, que é o que a maioria quer: uma pessoa, um voto. Os croatas querem conseguir eleger o seu próprio representante, evitando que os muçulmanos elejam o seu. Como é que tecnicamente isto se implementa? Ou se divide ainda mais o país em três entidades em vez de duas ou cada pessoa vai a uma mesa de voto e declara-se quem é antes de depositar o boletim de voto: " olá, sou croata, então tem aqui o seu boletim de voto de croata". Ora para começar, isso é uma violação dos direitos humanos. O que dirão os judeus? E os ciganos? E o meu filho que tem um casamento misto, o que dirá na mesa de voto? Estas pessoas não vão votar? Esta é proposta de lei eleitoral dos croatas da Bósnia. Os muçulmanos nunca vão concordar.

Temos esta crise e a União Europeia tem estado calada de forma suspeita sobre este problema. Ter que declarar a sua etnia antes de votar desafia os valores europeus, porque exclui minorias do direito ao voto. Não entendo porque a União Europeia não fala mais alto sobre esta proposta.

Provavelmente está demasiado ocupada consigo própria. A Europa está muito fraca. Um dos seus membros, a Croácia, está a fazer pressão muito forte por uma das partes.

E o que vai acontecer depois das eleições?

Pode acontecer que depois das eleições, os resultados sejam declarados inconstitucionais. É uma forte possibilidade, porque não existirá um governo legal na Federação da Bósnia-Herzegovina ou ao nível estadual. O único governo legal que existirá será o da República Sérvia da Bósnia e esse será mais um argumento para a secessão pois eles têm sempre dito que a Bósnia não funciona. Veremos. Ou estamos a caminho da solução total ou do desastre total.

O desastre total será a secessão da República Sérvia da Bósnia?

Não penso que isso aconteça de forma serena. A secessão da República Sérvia seria o colapso do Estado da Bósnia. Não penso que vá existir uma guerra, porque toda a gente está farta de guerra. Não haveria muita gente para combater nessa guerra. Mas não me recordo de nada no mundo que tenha acontecido como isto. Não tenho absolutamente nenhuma ideia sobre o que vai acontecer. Graças a Deus que temos o Alto Representante que é o diplomata internacional mais graduado e que está aqui para implementar o Acordo de Paz de Dayton. E ele tem poderes ilimitados. Isso seria uma forma de Governo mas esse alto representante está aqui também em nome de países que são os garantes do acordo de paz de Dayton. Eles próprios não concordam sobre a forma como a Bósnia deve ter. A Rússia apoia de certa forma a secessão da República Sérvia, há a União Europeia, a Croácia, França, Itália, Reino Unido, os Estados Unidos. Todos eles estão em conflito a vários níveis em todo o mundo e esta é uma arena onde os seus conflitos se demonstram. Neste momento, face à fraca constelação que é a União Europeia, na situação em que o mundo está, a Bósnia, tal como outros países dos Balcãs, vive um jogo de poderes entre a Rússia, a União Europeia e a Turquia.

Diz que ninguém quer a guerra. Nos últimos 18 anos, estive aqui cinco ou seis vezes e sinto na nova geração uma saturação em relação à ideia de uma guerra.

Estes conflitos habitualmente acabam em guerra, que foi o que aconteceu em 1992. Agora tem o mesmo problema mas as pessoas estão fartas da guerra. Qual é a solução? Teremos que encontrar outra qualquer. A única solução é a negociação. Dialogar, dialogar, dialogar até encontrar um modelo. A Bósnia mostrou-se incapaz de funcionar como qualquer outro país na Europa. Porque são países de uma só nação, exceto a Suíça. A Bósnia consiste em três nações.

A secessão sérvia deixaria apenas a federação croata-muçulmana. Mas isso já não seria a Bósnia, pois não?

E porquê fazer isso? Poderia ser possível, mas os croatas quereriam a sua própria parte e teríamos três pequenos estados, dos quais dois juntar-se-iam a países vizinhos, resultando um mini-estado de maioria muçulmana. Seria o fim da Bósnia-Herzegovina. Mas seria também o fim da ideia de diferentes nações conseguirem viver juntas na mesma união. A União Europeia pode então olhar para o seu próprio futuro sempre que olha para a Bósnia. Se não encontrarmos uma solução para pessoas que viveram juntos durante séculos, não tenho qualquer esperança que a União Europeia se mantenha junta. Vai ser o fim dessa União. Porque não sendo capaz de defender os seus valores num pequeno país dos Balcãs, como conseguiria defender esses valores na sua União? Isto é um teste para a União Europeia e penso que vão chumbar.

Parece ver com pouca probabilidade a eventual adesão da Bósnia à União Europeia num futuro próximo.

Mas vejo como possível, sim. Há países da União Europeia que estão em pior condição neste momento. A questão não é como chegar à União Europeia. O problema da UE é conseguir manter os valores quando já estão lá dentro. É o caso da Hungria que se fosse hoje candidata à adesão nunca seria aceite com base no atual regime e na sua retórica.

Mas a Bósnia não está ao mesmo nível da Sérvia no processo de candidatura.

É verdade. Só que a Sérvia é habitada por sérvios, só têm um interesse nacional. A Bósnia tem três interesses nacionais, dois deles querem a dissolução do país e um deles mantém o país unido. Claro que nada funciona.

A República Sérvia funcionaria só por si, independente, ou teria sempre que anexar-se à Sérvia?

Não estou certa que as pessoas da Republika Srprska queiram separar-se da Bósnia. O Governo atual sim, quer a secção e continuam a prometer uma independência. Não sei se isso funcionaria porque não seriam reconhecidos por ninguém e estariam rodeadas de países pouco amigos, como a Federação Croata-Muçulmana ou a Croácia.

Todos os relatórios sobre a Bósnia anotam a presença forte da corrupção e falta de transparência na administração.

Nem sequer é corrupção, mas uma espécie de nepotismo que mantém os nacionalistas no poder. Têm os seus círculos de pessoas leais que beneficiaram da presença do seu pessoal no governo. Isso é muito difícil de erradicar. Não é muito diferente do que se passa noutros países. Só que aqui há três nações e existe este sistema de governo multi-camadas. Tem o Estado, duas entidades e 10 cantões e todos eles têm ministros e parlamentos. Temos 13 ministérios da saúde! Este é um país que nem sequer tem 4 milhões de habitantes e no entanto tem 700 ministros! Ninguém consegue manter este tipo de administração. É demasiado burocrático e caro. Nem a Alemanha conseguiria financiar este sistema. Por isso chamam-lhe Frankenstein, um sistema que foi criado pelo compromisso alcançado no acordo de paz e que deveria ter mudado há muito tempo. Mas quando alguém quer mudar para que o país se dissolva e outra parte quer a mudança para manter o país unido, acabamos numa situação que já leva um quarto de século de discussões.

A política é o grande problema da Bósnia, mais do que a economia e o contexto cultural?

A política é o único problema na Bósnia. Se isso fosse resolvido, a economia, a cultura, tudo seria melhor. O problema é que há três interesses nacionais diferentes. E como é que se acomoda isso? Se fossemos casados, eu quisesse apenas o divórcio e você quisesse apenas manter o casamento, onde estaria o compromisso? São requisitos opostos. Não há compromisso. Imagine que então o compromisso seria viver na mesma casa, vivendo mais ou menos juntos, mas seria o inferno nessa casa. Imagine essa vida. Isso é a Bósnia.

E há a interferência estrangeira. A Turquia aparece aqui com força, por exemplo.

Como disse, isto é uma arena onde combatem a Rússia, a União Europeia e a Turquia. A Republika Srpska assume constantemente que é apoiada politicamente pela Rússia. Os croatas da Bósnia são apoiados pela Croácia, membro da União Europeia. Os muçulmanos aparecem sozinhos e então quem trazem? Erdogan. A recente visita de Erdogan à Bósnia foi mais uma mensagem para a Europa do que outra coisa qualquer. Ninguém aqui quer ser turco. Mas foi como que dizer: " se vocês não se mexem e autorizam que estes dois lados dissolvam o país à vossa frente, tornando-se 3 países, deixem-me mostrar como será o terceiro país. Vamos arrastar a Turquia 1000 kms para dentro da Europa. Querem isso? Se não querem isso, ajudem-nos a manter o país unido".

Acha que a União Europeia percebeu a mensagem?

Acho que sim. Os alemães perceberam.

Mas não sabem o que fazer na Bósnia.

Ninguém sabe o que fazer na Bósnia. Mas isto é uma criação deles. O acordo de Dayton foi assinado no Ohio, não na Bósnia. Alguém vai ter que aparecer com um qualquer conjunto de valores que serão colocados na mesa, defendendo que vai nascer aqui um país europeu, seja com um, duas ou três nações, mas com aquele determinado sistema de valores. Algumas partes da Bósnia desafiam esses valores e a União Europeia não reage a isso.

Mas insiste que eles perceberam a mensagem.

A única forma de falar com a União Europeia é assustá-los. Não são suficientemente adultos para escutar quando o dizemos com delicadeza.

Por fim, fale-me da nova geração bósnia de políticos. Ela existe mesmo, certo?

Sim, existe. É uma geração completamente farta desta situação toda. Vai estar nesta nova eleição e vamos ver quantos votos vão recolher. Estão cada vez melhores. Penso que nas últimas duas eleições, o problema da alternativa não-nacionalista foi a demasiada dispersão. Tiveram muito mais votos que os nacionalistas, só que estes estão num só partido. Quando contam os votos, os votos alternativos são o dobro dos nacionalistas. É o problema da esquerda em todo o lado, dispersa-se. O nacionalista é apenas um, tem o seu líder.

Qual é o perfil que pode traçar desses jovens não-nacionalistas?

São todos pró-europeus, a favor dos valores da União Europeia. Os valores europeus que a União não consegue manter no seu próprio território são os valores que estes jovens tentam alcançar. Acho que desistiram de contar com a União Europeia. Penso que querem começar do princípio e criar o seu próprio país, com os seus valores totalmente em linha com a utopia que é a União Europeia.