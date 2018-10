Salin chocou com o poste e foi levado para o hospital

Romain Salin lesionou-se, este domingo, durante o Portimonense-Sporting. O guarda-redes leonino bateu com a cabeça, com estrondo, no poste, durante o 2-0 dos algarvios, e teve de ser levado para o hospital.

Segundo se pôde ver na transmissão televisiva, a cargo da Sport TV, a ação de Coates poderá ter sido decisiva. O central apercebeu-se de que, após o choque com o poste, Salin perdera os sentidos e foi rápido a tentar evitar que ele pudesse sufocar com a língua. O guardião foi assistido em campo e, depois, retirado do relvado em maca.

Salin foi substituído por Renan Ribeiro, que assim se estreou com a camisola do Sporting. Já fora do estádio, Salin foi transportado de ambulância para o Hospital de Portimão. Segundo o repórter da Renascença, José Barata, o francês saiu tranquilamente, com um penso na cabeça mas estável. Foi levado para o hospital para fazer mais exames e perceber qual é o seu estado de saúde.