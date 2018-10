Nulo entre Liverpool e City resulta em liderança a três na Premier League

Liverpool e Manchester City empataram, este domingo, sem golos. Este resultado, combinado com a vitória do Chelsea sobre o Southampton resulta em liderança a três, à oitava jornada da Premier League.

Em Anfield Road, com Bernardo Silva a jogar os 90 minutos, "reds" e "citizens" não foram além do nulo. Por outro lado, no terreno do Southampton, que teve Cédric Soares na equipa titular, houve goleada. Hazard, Barkley e Morata fizeram os três golos dos "blues".

Com estes resultados, Liverpool, City e Chelsea dividem a liderança, todos com 20 pontos. Logo atrás, com menos dois pontos, está o Arsenal, que esmagou o Fulham, por 5-1. Lacazette e Aubameyang "bisaram" e Ramsey completou. Schurrle marcou para os "cottagers". Os "gunners" são adversários do Sporting, na fase de grupos da Liga Europa.