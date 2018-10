Sérgio Conceição: "Talvez seja a última derrota no campeonato"

Sérgio Conceição acredita que o FC Porto não voltará a perder no campeonato, após a derrota (1-0) no terreno do Benfica.

"Talvez seja a última derrota no campeonato. Olho [para o futuro] com otimismo. Sei a equipa e os jogadores que tenho. Neste momento estamos desiludidos, mas convictos de que vamos fazer um bom campeonato e lutar até ao final por ele. Os meus jogadores são muito sérios e deixam-me tranquilo. Estou completamente tranquilo", assegurou o técnico portista, no final da partida, em declarações à BTV.

A derrota cria "algum impacto momentâneo", até porque os portistas estão "habituados a vitórias", mas Sérgio lembrou que o campeonato é longo. "Não gostamos de perder, somos os campeões nacionais, com muito mérito, depois de termos feito um campeonato fantástico. Vamos lutar muito pelo bicampeonato. Seremos uma equipa muito competitiva até ao final do campeonato. Tenho um grupo de homens que sentem que podíamos ter feito melhor para conseguir os três pontos", frisou.

O jogo foi "extremamente competitivo, com duas equipas a anularem-se nos pontos fortes de cada uma". Sérgio salientou que o FC Porto foi ligeiramente superior "numa primeira parte equilibrada", com situações que podiam ter sido definidas "de outra forma, faltando alguma ousadia". "O Benfica não jogou uma vez com perigo à nossa baliza", assinalou.

Sérgio atribuiu a derrota, também, à exibição do Benfica no segundo tempo: "Na segunda parte a entrada do Benfica foi forte, sabíamos disso. Houve o período mais forte do Benfica e na parte final chegámos com algum perigo à baliza adversária. A expulsão faz parte do jogo. Criámos situações para empatar o jogo. Teria sido o resultado mais justo".