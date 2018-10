Danilo lembra: "Ainda falta muito campeonato"

Danilo Pereira, médio do FC Porto, admitiu o desgosto na derrota no Estádio da Luz, mas não dramatiza em relação ao futuro no campeonato.

Em declarações à BenficaTV, em "flash interview", o internacional português analisou o jogo:

"Foi complicado, sabíamos que ia ser difícil. Cometemos um erro na segunda parte e foi crucial. Analisámos os pontos fortes e fracos deles e infelizmente não conseguimos marcar. Saímos com um sabor amargo".

"É uma derrota como qualquer outra, ainda falta muito campeonato. Temos de lutar para voltar ao lugar onde queremos", desdramatizou o médio do FC Porto.

Os dragões já igualaram, à sétima jornada, o número de derrotas na totalidade do campeonato passado e Danilo reagiu à estatística: "Não são números satisfatórios e há coisas a melhorar que temos de nos focar".