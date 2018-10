Rúben Dias destaca exibição "à Benfica"

Rúben Dias, central do Benfica, acredita que as águias mostraram a atitude necessária para voltar aos trilhos do sucesso.

Em declarações na "flash interview" da BenficaTV, o central encarnada não escondeu o objetivo da reconquista do título:

"Estamos aqui para ir até ao fim. Hoje ficou provada a atitude e a superação que tivemos dentro de campo. Com este espírito e dedicação, vai ser difícil parar-nos. Estamos aqui para reconquistar o título".

O defesa mostrou-se satisfeito com a exibição que deu a vitória frente ao maior rival na luta pelo título nos últimos anos: "Foi uma exibição 'à Benfica'. Muito trabalho e dar esta resposta depois do jogo na Liga dos Campeões é mais uma prova daquilo que somos feitos e que estamos aqui para vingar".

Rúben Dias deixou ainda um agradecimento aos adeptos: "É essencial que eles estejam connosco em todo o lado. É importante saber que estão do nosso lado".