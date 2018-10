Leonardo Jardim perde e já vai em oito jogos sem vencer

O Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, somou, este domingo, mais uma derrota, no campeonato francês. Não vence há oito jogos seguidos.

Desta feita, foi em casa, diante do Rennes, por 2-1. O luso-francês Damien Da Silva adiantou a equipa visitante e os problemas da equipa do Principado agravaram-se com a expulsão de Raggi, sobre o intervalo.

Ainda assim, Falcao fez o empate para o Mónaco logo a abrir a segunda parte. Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, Ben Arfa marcou o golo da vitória do Stade Rennais, aos 77 minutos.

Significa esta derrota que o Mónaco continua na zona de despromoção, com seis pontos, a quatro do primeiro lugar fora de perigo.

Outros resultados do dia



Bordéus 3-0 Nantes

Marselha 2-0 Caen