FC Porto B volta a perder em casa

O FC Porto B perdeu, este domingo, frente ao Arouca em casa por 1-0.

A equipa de Rui Barros não descola do último lugar com apenas quatro pontos. O único golo da partida foi apontado por Malele, aos 16 minutos.

Diogo Leite foi novamente titular na equipa B, ele que foi eleito o melhor defesa da I Liga no mês de agosto, mas perdeu o lugar na equipa para Éder Militão.

Azar para o FC Porto B, sorte para o Arouca, que regressou aos trilhos das vitórias. Depois da rescisão de Miguel Leal, o Arouca venceu no primeiro encontro com Quim Machado no leme, e subiu ao 13º lugar, com seis pontos.

Outros resultados da II Liga:

Braga B 2-0 Académico de Viseu

Leixões 1-1 Oliveirense

Varzim 1-2 Vitória de Guimarães B