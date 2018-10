Atenção, Benfica. Ajax na máxima força frente ao AZ Alkmaar

O Ajax goleou, este domingo, o AZ Alkmaar por 5-0, na última partida antes da receção ao Benfica, para a Liga dos Campeões.

A equipa de Ten Hag marcou por Dolberg, Van de Beek, Ziyech, Tadic e auto-golo de van Rhijn.

Recorde-se ainda que a equipa holandesa empatou na última jornada no terreno do Bayern de Munique a uma bola. Na Eredivisie, o Ajax segue cinco pontos atrás do líder PSV, que apenas sabe o que é ganhar nesta edição do campeonato.

O Ajax-Benfica tem data marcada para dia 23 de outubro, jogo com transmissão na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.