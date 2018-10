EUA. Acidente com limusina faz 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram num acidente rodoviário, em Schoharie, no estado norte-americano de Nova Iorque, informou a polícia local.

Citando autoridades locais, o jornal Times Union of Albany relatou que o veículo, uma limusina, desceu, com velocidade, uma colina e embateu em pessoas numa loja em Schoharie, localizada a cerca de 270 quilómetros a norte da cidade de Nova York.

Até ao momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas ou outros pormenores, nem as causas do acidente.

Uma conferência de imprensa está marcada para hoje, pelas 15h00 locais (20h00 de Lisboa).