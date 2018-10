Boavista vence Aves pela margem mínima

O Boavista recebeu e venceu o Desportivo das Aves, este domingo, por 1-0, em partida a contar para a sétima jornada da I Liga.

A equipa de Jorge Simão venceu pela margem mínima graças ao auto-golo de Bruno Gomes aos 71 minutos.

Contas feitas, o Boavista respira de alívia e sai da zona de despromoção, ocupando agora o 10º lugar, com sete pontos. Já a lanterna vermelha mantém-se acesa sobre o nome do Aves, que ocupa a 17º posição, com quatro pontos.

Estreia de sonho

Para a maioria um mero desconhecido, Gonçalo Cardoso foi titular no eixo da defesa do Boavista com apenas 17 anos, no seu primeiro jogo pela equipa principal dos axadrezados, e foi eleito o homem do jogo.

Em declarações à SportTV, o central natural do Marco de Canaveses expressou o seu orgulho pelos primeiros minutos com a camisola do Boavista:

"Estou sem palavras, estou muito feliz pela estreia, ainda por cima neste estádio, com o meu público, sem palavras. Está a correr bem. Os resultados não estavam a aparecer mas sabíamos que mais cedo ou mais tarde iam melhorar".