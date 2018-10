Sébastien Ogier vitorioso em Inglaterra

O piloto francês Sébastien Ogier, da Ford Fiesta WFC, recuperou da desvantagem nas duas primeiras especiais do dia e conquistou a vitória no Rali de Inglaterra, subindo ao segundo lugar da classificação geral.

Com dois homens da Toyota atrás de si, o francês reagiu e depois de regressar ao comando na penúltima classificativa, entrou para os derradeiros 7,43 km selectivos com 3,1 segundos de vantagem sobre o seu mais directo perseguidor.

Na hora do “tudo ou nada”, o piloto da Ford foi o mais rápido na especial, ganhou mais de um segundo por quilómetro e garantiu a quarta vitória da temporada, reduzindo para sete pontos (quando há ainda 60 em jogo) a desvantagem na classificação geral para o belga Thierry Neuville, que teve uma passagem discreta pelas florestais galesas.

Forçado a abandonar a meio da etapa de ontem e depois de ter dominado a prova quase desde o início, o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) regressou para somar quatro pontos da “Power Stage”, onde Jari-Matti Latvala foi o mais rápido, mas ficou a 21 pontos de Thierry Neuville, o que torna mais complicada a luta pelo título.

De assinalar que, ao contrário do que tem sido habitual, desta vez a “Power Stage” não foi a derradeira especial da prova, mas sim a segunda do dia e foi aproveitada por Jari-Matti Latvala para desalojar Sébastien Ogiel do comando, ainda que forma efémera.

A próxima prova será o Rali de Espanha, entre 25 e 28 de outubro.

Classificação do Rali



1.º, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC), 3.06’12,5”

2.º, Jari-Matti Latvala/Mikka Antilla (Toyota Yaris WRC), a 10,6”

3.º, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC), a 35,1”

4.º, Craig Breen/Scott Martin (Citroen C3 WRC), a 1’10,4”

5.º, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC), a 1’14,4”

Classificação Geral

Pilotos



1.º, Thierry Neuville, 189 pontos

2.º, Sébastien Ogier, 182

3.º, Ott Tanak, 168

4.º, Esapekka Lappi, 104

5.º, Jari-Matti Latvala, 98

Construtores

1.º, Toyota Gazoo Racing WRT, 317 pontos

2.º, Hyundai Shell Mobis WRT, 297

3.º, M-Sport Ford WRT, 273

4.º, Citroen Total Abu Dhabi WRT, 187