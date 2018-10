Desgraça em Coimbra. Académica sofre sete golos do Estoril

A Académica sofreu, este domingo, uma pesada goleada por 7-2, em casa, frente ao Estoril.

Os golos da equipa "canarinha" foram apontados por Pedro Queirós, Aylton, Roberto, João Vigário (bis) e Dadashov (bis).

Os dois únicos tentos certeiros da equipa da Académica foram apontados por Hugo Almeida, antigo internacional português.

A equipa da cidade de Coimbra está ainda sem treinador, depois da rescisão de contrato com Carlos Pinto.

Com este resultado, o Estoril subiu ao quarto lugar, com 12 pontos, enquanto que a Académica ocupa a 11ª posição, com os mesmos seis pontos somados.

Presidente pede desculpa

No final da partida, e ainda sem treinador, Pedro Roxo, presidente do clube, esteve presente na conferência de imprensa para se desculpar aos adeptos:

"Cabe-me a mim vir assumir responsabilidades. Serve de exemplo para o futuro. Não queria deixar de pedir desculpas aos sócios e simpatizantes, por estes últimos dias, que não correram como pensávamos".

O presidente deixou ainda uma mensagem de apoio aos jogadores e reforçou a confiança no plantel: "Por fim, uma palavra para os jogadores. Continua a confiar neles, e são eles que nos vão dar alegrias no futuro. É hora de reagir dentro de campo".

Foi ainda anunciado pelo clube que o novo treinador será apresentado nos próximos dias. Ao que a Renascença apurou, Augusto Inácio é o escolhido.