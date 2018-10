I Liga

Em direto. Benfica-FC Porto

07 out, 2018 - 14:45

O clássico que mais olhos atrai em Portugal está de volta. Benfica e FC Porto, os dois últimos campeões, lutam pela liderança partilhada - com o Braga, no caso das águias - ou isolada - no caso dos dragões, assim como pelo orgulho. Pontapé de saída às 17h30. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.