F1. Lewis Hamilton imperial no Japão

O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) venceu com tranquilidade o GP do Japão, corrido no circuito de Suzuka, depois de uma corrida que comandou de fio a pavio com superioridade.

Como consequência da sua vitória e do sexto lugar do alemão Sebastian Vettel, o inglês ficou com 67 pontos de avanço sobre o seu mais direto perseguidor e pode garantir a revalidação do ceptro no traçado norte-americano de Austin.

Numa demonstração da justiça da conquista do título, que só uma série de imponderáveis poderá impedir, recorde-se que esta é a nona vitória do ano do piloto da Mercedes (71.ª da carreira), em 17 corridas, o que significa que triunfou em mais de metade dos Grandes Prémios efetuados.

Com os dois Mercedes na primeira linha da grelha não surpreendeu que os dois fossem “embora” e acabassem por assegurar a quarta “dobradinha” do ano, enquanto atrás de si o holandês Max Verstappen (Red Bull) comprometia a corrida dos Ferrari e “ajudava” a “fuga pontual” de Lewis Hamilton.

Terceiro no momento do arranque, o holandês manteve-se à frente do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), mas logo na terceira volta ao falhar uma travagem, saiu da pista, à qual regressou de forma intempestiva, tocando no seu adversário, o que permitiu a Sebastian Vettel, que arrancou de oitavo, mas já estava em quinto, ultrapassar o seu companheiro de equipa e colocar-se atrás do piloto da Red Bull.

Cinco voltas mais tarde, e na tentativa de não deixar Lewis Hamilton “fugir”, Sebastian Vettel viu um “buraco”, meteu por dentro, mas o holandês “fechou-lhe a porta”, o toque foi inevitável, o alemão não evitou um pião, caiu para o fundo do pelotão e só conseguiu recuperar até ao sexto lugar.

Enquanto isso, o australiano Daniel Ricciardo (Rede Bull), que largou de 15.º, fez uma recuperação notável e, na troca de pneus, conseguiu deixar para trás Kimi Raikkonen e garantir o quarto lugar à frente do finlandês, o que colocou os dois pilotos das três equipas de ponta (Mercedes, Red Bull e Ferrari), nas seis primeiras posições.

O mexicano Sérgio Perez (Force Índia) acabou por ser o vencedor da “outra corrida”, à frente dos franceses Romain Grosjean (Haas) e Esteban Ocon (Force Índia) e do espanhol Carlos Sainz, que nas derradeiras voltas conseguiu suplantar o francês Pierre Gasly (Toro Rosso) e garantir o último ponto.

Classificações

Corrida

1.º, Lewis Hamilton (Mercedes), 53 voltas (307,471 km), em 1.27’17,062” (211,358 km/h)

2.º, Valtteri Bottas (Mercedes), a 12,919”

3.º, Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer), a 14,295”

4.º, Daniel Ricciardo (Red Bull/Renault), a 19,495”

5.º, Kimi Raikkonen, (Ferrari), a 50,998”

6.º, Sebastian Vettel (Ferrari), a 1’09,873”

7.º, Sergio Perez (Force India/Mercedes), a 1’19,379”

8.º, Romain Grosjean (Hass/Ferrari), a 1’27,198”

9.º, Esteban Ocon (Force India/Mercedes), a 1’28,055”

10.º, Carlos Sainz (Renault), a 1 volta

11.º, Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda), a 1 volta

12.º, Marcus Ericsson (Sauber/Alfa Romeo), a 1 volta

13.º, Brendan Hartley (Toro Rosso/Honda), a 1volta

14.º, Fernando Alonso (McLaren/Renault), a volta

15.º, Stoffel Vandoorne (McLaren/Renault), a 1 volta

16.º, Sergey Sirotkin (William/Mercedes), a 1 volta

17.º, Lance Stroll (Williams/Mercedes), a 1 volta

Campeonatos

Pilotos

1.º, Lewis Hamilton, 331 pontos

2.º, Sebastian Vettel, 264

3.º, Valtteri Bottas, 207

4.º, Kimi Raikkonen, 196

5.º, Max Verstappen, 173

6.º, Daniel Ricciardo, 146

7.º, Sergio Perez, 53

8.º, Kevin Magnussen, 53

9.º, Nico Hulkenberg, 53

10.º, Fernando Alonso, 50

11.º, Esteban Ocon, 49

12.º, Carlos Sainz, 39

13.º, Romain Grosjean, 31

14.º, Pierre Gasly, 28

15.º, Charles Leclerc, 15

16.º, Stoffel Vandoorne, 8

17.º, Lance Stroll, 6

18.º, Marcus Ericsson, 6

19.º, Brendon Hartley, 2

20.º; Sergey Sirotkin, 1

Equipas

1.º, Mercedes AMG Petronas Motorsport, 538 ponots

2.º, Scuderia Ferrari, 460

3.º, Aston Martin Red Bull Racing, 319

4.º, Renault Sport Formula One Team, 92

5.º, Haas F1 Team, 84

6.º, McLaren F1 Team, 58

7.º, Racing Point Force India F1 Team, 43

8.º, Red Bull Toro Rosso Honda, 30

9.º, Alfa Romeo Sauber F1 Team, 27

10.º, Williams Martini Racing, 7

Próxima prova – GP dos Estados Unidos, dia 21 de outubro, no Circuito de Austin (Texas).