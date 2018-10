Miguel Oliveira no pódio. Em terceiro mas orgulhoso

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou a corrida na Tailândia em Moto2 no terceiro lugar do pódio, mas viu a sua desvantagem para o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que somou a sétima vitória da temporada, subir para 28 pontos.

Como nos últimos anos Miguel Oliveira tem feito finais de temporada vitoriosos, as esperanças na conquista do título mantêm-se intactas, embora a vantagem pontual do italiano possa permitir-lhe fazer corridas de gestão, no que falta para o final da época.

Miguel Oliveira esteve na luta pela vitória, chegou a passar pelo comando, até que 12.ª volta, das 24 que compunham a corrida, Francesco Bagnaia passou para a frente, posição que manteve até à bandeira de xadrez, enquanto, atrás de si, o seu companheiro de equipa, o italiano Luca Marini (Kalex), conseguia na derradeira volta suplantar o português, o que significou mais quatro pontos de atraso para o “motard” luso.

Aos jornalistas, no final da corrida, Miguel Oliveira admitiu que foi “uma corrida dura”.

“Esperava ter um pouco mais de aderência do que tive, no início da corrida sobretudo. Sem dúvida que a temperatura a mais face aos treinos nos prejudicou um pouco. No final da corrida temos sempre um bocadinho extra, que hoje não tivemos e que nos fez perder a segunda posição, mas estou orgulhoso do trabalho que temos feito, não só neste fim de semana mas também durante toda a época”, rematou o português.

Em MotoGP, assistiu-se a uma das mais emotivas corridas do ano, com os três primeiros – o espanhol Marc Marquez (Honda), cada vez mais perto do titulo, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), o seu mais direto perseguidor, e espanhol Maverick Viñales (Yamaha) – a terminarem separado por 0,270”, com a vitória a decidir-se em cima da meta.

E se Marc Marquez defendeu com êxito, nas primeiras voltas, o facto de ter largado da “pole”, em breve o italiano Valentino Rossi (Yamaha) ascendeu ao primeiro lugar, posição de que seria desalojado pelo seu compatriota Andrea Dovizioso (Ducati), apostado em reduzir a desvantagem pontual para o espanhol.

A luta entre os dois homens da frente foi intensa, com Andrea Dovizioso a entrar na derradeira curva à frente, mas com Marc Marquez a aproveitar a aspiração para chegar à vitória.

Intenso foi também o duelo em Moto3, com os quatro primeiros a caberem num segundo e com a aspiração a permitir ao italiano Fábio Di Giannantonio (Honda) a bater em cima da meta os seus compatriotas Lorenzo Dalla Porta (Honda) e Dennis Foggia (KTM).