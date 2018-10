Fogo dominado no Parque Natural Sintra/Cascais

Depois de uma madrugada de trabalho intenso, o combate foi reforçado nesta manhã de domingo com a ajuda de meios aéreos. Perto das 9h00, a preocupação das autoridades eram as frentes na Charneca e na Malveira, que ainda estavam muito ativas.

“O incêndio está dominado e é expectável que o seu perímetro não aumente. Existem ainda pequenos focos que estão a ser combatidos, quer com recurso aos meios aéreos que temos no teatro de operações quer com recurso aos meios terrestres e o que estão a fazer é a consolidação de todo o perímetro do incêndio por forma a que ele não se reative”, afirma o comandante operacional Paulo Santos.

Por se tratar de “uma zona de serra com muitas áreas com manta morta de espessura considerável, uma zona também com difíceis acessos, os trabalhos irão prolongar-se por muitas e muitas horas”, refere a mesma fonte.

Nesta altura, estão envolvidos no combate ao fogo 221 veículos, 738 operacionais e sete meios aéreos, sendo que não estão todos em simultâneo em combate”, ressalva o comandante operacional.

Segundo o último balanço oficial, este incêndio provocou 18 feridos leves, a maioria dos quais operacionais no terreno.