Sintra. Incêndio combatido por mais de 600 operacionais

Um incêndio de grandes proporções começou numa zona de mato junto ao Convento da Peninha, em Sintra. O fogo deflagrou por volta das 22h50, estando a ser combatido por 678 bombeiros, apoiados por 197 veículos e quatro máquinas de rasto.

Num briefing realizado, já depois das 4h00, na Câmara Municipal de Cascais, André Fernandes, comandante distrital de Lisboa da Proteção Civil, confirma que "dois bombeiros ficaram feridos sem gravidade", que foram realizadas "47 evacuações preventivas" e que as chamas atingiram "uma casa de habitação" e alguns anexos na zona de Biscaia.

O vento soprou muito forte, já mudou de direção várias vezes e chegou a atingir "rajadas de 100 quilómetros/hora". O fogo avançou no concelho de Cascais e foram evacuadas, pelo menos, as localidades de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoinhas Velhas e Charneca. Também os parque de campismos de Areia e Guincho e alguns centros hípicos foram evacuados.

Os residentes dessas casas foram transportados para a Malveira da Serra e para o pavilhão do Dramático de Cascais, segundo Paulo Santos, da Proteção Civil. "O incêndio avança para sul influenciado pelo vento, fortíssimo, tendo duas frentes, uma em direção ao Guincho e outra virada para a Malveira da Serra", acrescentou.

As autoridades esperam que nas próximas horas seja possível utilizar "meios aéreos pesados", com o apoio de "dois pelotões militares" para ajudar na consolidação do perímetro.



Houve reforço de operacionais vindos de Santarém, Setúbal e Leiria e também um grupo da Força Especial de Bombeiros no combate às chamas.

O autarca de Cascais deixou uma palavra "de serenidade e reconhecimento às populações" afetadas pelas chamas, garantindo todo o apoio necessário; deixou outra palavra a todos "os operacionais que ainda estão no terreno". Carlos Carreiras espera "que a noite possa ser mais serena a partir de agora" e que o vento, que "tem sido o grande inimigo pela intensidade e pelas mudanças de direção", possa amainar.