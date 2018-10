Sintra. Incêndio combatido por mais de 500 operacionais

Já há também reforço de operacionais vindos de Santarém, Setúbal e Leiria e também um grupo da Força Especial de Bombeiros no combate às chamas. O Comandante Nacional está na sede em Carnaxide e o comandante distrital de Lisboa, André Fernandes, está no local.

Os residentes dessas casas foram transportados para a Malveira da Serra e para o pavilhão do Dramático de Cascais, segundo Paulo Santos, da Proteção Civil.

O vento é forte, já mudou de direção e está a dificultar muito o combate às chamas. O fogo avança para o concelho de Cascais e foram evacuadas, pelo menos, as localidades de Biscaia, Figueira do Guincho, Almoinhas Velhas e Charneca. Também os parque de campismos de Areia e Guincho foram evacuados.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já esteve na câmara de Sintra a acompanhar a situação, confirma Basílio Horta, e está em contacto com o autarca de Cascais. Também o ministro da Administração Interna está a acompanhar o fogo em "contacto permanente com o comandante nacional".

O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, está no local e, em declarações à Renascença , disse que sente "uma tristeza profunda e uma indignação sem limites".

O fogo partiu-se em duas frentes, "a que está no lado de Cascais está na zona do Abano", acrescentou.

A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais.

A página da Autoridade Nacional da Proteção Civil confirmava a existência de 29 incêndios às 23h30.

[atualizado às 03h23]