Sintra. Incêndio combatido por mais de 300 homens

Um incêndio de grandes proporções está a deflagrar numa zona de mato junto ao Convento da Peninha, em Sintra. O fogo deflagrou por volta das 22h50, estando a ser combatido por 382 bombeiros, apoiados por 107 veículos.

O vento é forte e está a dificultar o combate às chamas.

O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, está no local e, em declarações à Renascença, disse que sente "uma tristeza profunda e uma indignação sem limites".

"Isto acontecer à noite sem meios aéreos é uma coisa inacreditável, é um enorme desgosto", referiu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a caminho da câmara de Sintra ainda esta noite, confirma Basílio Horta.

Já Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais, recomenda "à população para não ir para aquela zona". "Agora é termos confiança na competência e capacidade nos bombeiros".

A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais.



A página da Autoridade Nacional da Proteção Civil confirmava a existência de 29 incêndios às 23h30.

[atualizado às 00h59]