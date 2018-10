Futsal. Sporting e Benfica na Liga dos Campeões

Sporting e Benfica estão apurados para a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal.

Os leões golearam o Feniks por 5-0, em Pristina, terminando o grupo quatro em segundo lugar.

Depois de ter sido surpreendido pelo Kairat Almaty do Cazaquistão (2-1), o vice-campeão da Europa sabia que o triunfo evitava outras contas na qualificação, 'esmagando' assim o pretendente kosovar.

Diego Cavinato bisou com golos aos 15 e 24 minutos, seguindo-se tentos, já na parte final do encontro, de Vinicius Nunes Rocha (34), Déo (36) e Erick (37).

Com este resultado, o Sporting terminou o grupo no segundo lugar com seis pontos, a três do Kairat Almaty, enquanto o LSM Lida da Bielorrússia passou no terceiro lugar, com três, ficando pelo caminho apenas o Feniks, sem qualquer ponto.

Já o Benfica goleou o Kremlin-Bicêtre United, campeão francês, por 9-1, na terceira e última jornada do grupo 4 da fase de apuramento.

Bruno Coelho (5), Robinho (16, 24, 33), Raúl Campos (26 e 35), Henmi (27) e Fits (33 e 40) apontaram os golos dos encarnados. Saliou descontou para os franceses.

Este resultado permite às águias conquistar o primeiro lugar e ser cabeça de série na Ronda de Elite à frente do Barcelona.