Peseiro pede “superação” em Portimão

O treinador do Sporting apela à "capacidade de superação" dos 'leões' frente ao Portimonense e desvalorizou um eventual aproveitamento 'clássico' entre Benfica e FC Porto, da sétima jornada da I Liga de futebol.

“Não há tempo nem condições para trabalhar alguma estratégia no campo, com todos os jogadores, mas há outras formas. É um jogo muito importante para nós e queremos vencer para nos mantermos nos lugares cimeiros", afirmou José Peseiro, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão da deslocação a Portimão, marcada para domingo e que surge três dias depois da vitória por 2-1 na Ucrânia, sobre o Vorskla Poltava, para a Liga Europa.

"Para vencermos este jogo temos de estar muito fortes. Se há jogos em que temos de apelar à capacidade de superação, este é um deles. Sabemos que jogámos há dois dias, que temos alguma fadiga e que podemos sentir algum desconforto, diante de uma equipa que teve tempo para preparar este jogo", referiu Peseiro.

De resto, o técnico assegurou que o 'clássico' entre Benfica e FC Porto não faz parte das prioridades do Sporting, quarto classificado, com 14 pontos, menos dois do que 'dragões' e a um dos 'encarnados' -- o Braga lidera com 16.

"Não conta o que os outros vão fazer, conta o que nós faremos. Não vamos para o jogo a pensar nisso. Estamos na sétima jornada e a única coisa que temos na nossa cabeça é conquistar os três pontos", afirmou.

Em Portimão, Peseiro espera que os 'leões' tenham pela frente uma equipa "com potencial" e "com jogadores de qualidade", mas que ocupa o último lugar do campeonato. Contudo, o técnico lembrou que estes jogos podem ajudar a galvanizar equipas que não passem por uma boa fase.

"As coisas não lhes correram bem no último jogo e esta será uma oportunidade para mostrarem o valor que têm. A pressão não está do lado do Portimonense e isso é bom, quando as coisas não estão a correr bem. A pressão está do nosso lado", alertou.

Por outro lado, Peseiro adiantou que "é possível" que o médio Battaglia recupere dos problemas físicos que o têm afetado e volte às opções para a deslocação ao Algarve, ao contrário do avançado Bas Dost e do defesa central Mathieu: "Estamos a fazer de tudo para os recuperar, mas não vamos apressar".

Sporting, quarto classificado com 13 pontos, e Portimonense, 18.º e último com quatro, jogam no domingo, a partir das 20h00, no Estádio Municipal de Portimão.