Sanchez anuncia cimeira ibérica para novembro. É "para construir"

A cimeira ibérica já está marcada: será em novembro, na cidade espanhola de Valladolid. O anúncio foi feito este sábado, na ilha de Lanzarote (Canárias), pelo presidente do governo de Espanha.

Ao lado do seu homólogo português, Pedro Sanchez disse qual o verbo que deve marcar a relação entre os dois países.

“Ver-nos-emos de novo para construir. Para construir. É este o verbo de ação que devemos usar”, afirmou, depois de dizer que, na cimeira, “teremos oportunidade de continuar a trabalhar em tudo o que une Portugal e Espanha, que é muito”.

Estas afirmações foram feitas durante a homenagem a José Saramago, quando passam 20 anos sobre a atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao escritor português.

Foi a primeira vez que Costa e Sanchez se encontraram em Espanha no exercício de funções. “Sim, como cimeira é a primeira, mas vai ser uma cimeira de continuidade com a que realizámos em Vila Real, há pouco mais de um ano”, ressalvou António Costa.

Quanto ao “tema fundamental” em cima da mesa, será “as relações transfronteiriças e esse esforço comum que Portugal e Espanha têm de fazer para aproveitar essa zona de fronteira, que fomos abandonando de um lado e de outro, porque estávamos de costas viradas uns para os outros; e é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento do nosso interior e do interior de Espanha e em zonas que precisam de se desenvolver”, defendeu o chefe do Governo português.