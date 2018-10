Benfica/Porto. “Ganhar não é decisivo mas é importante”, diz Sérgio Conceição

O treinador do Futebol Clube do Porto assume que é importante, mas não decisivo, ganhar o jogo de domingo frente ao Benfica.

“É importante pelos três pontos que ganhamos e não deixamos o adversário ganhar, no fundo, e passarmos de uma vantagem de um ponto para quatro pontos”, afirmou Sérgio Conceição este sábado, em conferência de imprensa.

“Se é decisivo? Obviamente que não é decisivo, há todo um campeonato a fazer”, lembrou o técnico, sublinhando que “o campeonato é uma prova de regularidade”, em que “as equipas têm de manter um nível alto, porque qualquer empate ou deslize” dita o fim.

E neste momento “andam ali cinco equipas muito juntas”, refere. Por isso, “ganhar em casa de um rival tem o seu impacto, mas é momentâneo”.

Sérgio Conceição falou aos jornalistas no Estádio do Dragão. No domingo, a equipa azul e branca desloca-se à capital para enfrentar o Benfica no Estádio da Luz. O apito inicial vai ser dado às 17h30.

O embate vai ter relato em direto na Renascença, tal como o Portimonense-Sporting, às 20h00.

Ainda na tarde de domingo, há Boavista-Desportivo das Aves.

Este sábado, prossegue a jornada 7 da Primeira Liga com o jogo Vitória de Setúbal-Moreirense, às 15h30; o Marítimo-Guimarães às 18h00 e o Sporting de Braga-Rio Ave, às 20h30.